Saied confère avec Bouden sur ses entretiens à Paris

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu lundi avec la cheffe du gouvernement Nejla Bouden.

Said a pris connaissance de la teneur de la participation de la cheffe du gouvernement aux rencontres multilatérales organisées récemment à Paris en France.

L’entretien a été aussi l’occasion, pour la cheffe du gouvernement de donner un aperçu des discussions bilatérales qu’elle avait eues avec les dirigeants de nombre de pays frères et amis et de hauts responsables dans des organisations internationales et régionales.

L’entrevue a permis, en outre, de passer en revue la situation générale dans le pays, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

La cheffe du gouvernement a effectué la semaine dernière une visite dans la capitale française où elle a, notamment, pris part aux travaux de la quatrième édition du « Forum de Paris sur la paix » et à la conférence internationale sur la Libye .