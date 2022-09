Saied confère avec la cheffe du gouvernement

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, lundi 26 septembre 2022, au palais de Carthage, avec la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, sur la situation générale dans le pays et le fonctionnement de nombreux services publics.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur la sécurisation de l’approvisionnement des marchés en marchandises et la lutte contre les monopoles et les abus qui sont perpétrés en toute impunité.

Il a souligné la nécessité d’agir sur l’offre de produits de luxe pour réduire le déséquilibre des échanges avec un certain nombre de pays qui nuit aux finances publiques et ne profite qu’aux parties exportatrices. Alors que la plupart des citoyens n’accèdent pas au minimum vital, l’on ne se retient point d’importer des aliments pour animaux domestiques autant que des produits cosmétiques et de beauté de chez les grands parfumeurs, et de trouver les devises fortes pour le faire, a indiqué le président de la République.

Ila enjoint à toutes les parties d’ assumer leurs responsabilités, de s’acquitter de ce qui leur incombe en tant que citoyens conscients de leur appartenance à la Nation et de déployer tous les efforts possibles pour surmonter ces crises.

Saied a affirmé que maintes crises sont montées de toutes pièces aux fins d’une instrumentalisation politique, soulignant que le peuple n’est pas assez crédule pour se fier à ces manœuvres et à ceux qui en tirent les ficelles ou en tirent parti.