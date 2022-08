Saied confère avec la cheffe du gouvernement  sur la situation économique et sociale

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, ce mardi, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden , sur l’état de fonctionnement des services publics et les préparatifs en cours pour la rentrée scolaire et universitaire.

L’entrevue a également porté sur la situation économique et sociale, qui est l’un des piliers les plus importants sur lesquels repose la constitution, en particulier l’instauration de la justice sociale à la lumière d’une vision qui mène à cet objectif souhaité, indique un communiqué de la Présidence.

Le chef de l’Etat a également insisté sur la mise en place rapide de l’institution chargée de la réconciliation pénale, car les institutions ne se forment que dans le but d’atteindre leurs objectifs.

D’autre part, le président de la République a soulevé la question de l’égalité entre les citoyens et les justiciables devant les tribunaux, et a souligné qu’il est absolument inacceptable qu’un accusé reste en prison sans jugement et soit traîné d’un tribunal à un autre alors qu’ il peut être innocent, et il est également inacceptable qu’un certain nombre d’accusés prennent prétexte des procédures judiciaires pour échapper à la sanction, car les procédures n’ont été conçues que pour parvenir à l’égalité et à la justice, pour ne pas être interprétées comme certains le souhaitent afin que ni l’égalité requise ni la justice souhaitée soient faites, ajoute le communiqué.

La question du monopole et de la spéculation a également été abordée. A cet égard, l’accent a été mis sur la nécessité pour le ministère du Commerce d’assumer pleinement la responsabilité de l’application de la loi. Le phénomène de monopole et la disparition de certaines denrées vitales se sont généralisés en Tunisie alors que ces dernières sont disponibles en quantité suffisante dans les entrepôts des spéculateurs. Le ministère du Commerce dispose de tous les moyens légaux pour remplir l’office qui est le sien et le décret-loi qui a été promulgué n’a pas vocation à être uniquement publié au Journal officiel, mais à être appliqué à tout le monde et sur un pied d’égalité, souligne la même source.