Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, dans l’après-midi de ce lundi 14 mars 2022, une visite à Bab El Khadhra , près de la médina de Tunis.

- Publicité-

Le chef de l’Etat a inspecté une des boulangeries du quartier et a écouté les doléances d’un certain nombre de citoyens, concernant la détérioration de leur pouvoir d’achat, la hausse des prix et la pénurie de produits de base