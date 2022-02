Saied  décrète et  annonce la dissolution du Conseil  supérieur de la Magistrature

Le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu, samedi soir, au siège du ministère de l’Intérieur, à Tunis, où il s’est réuni avec le ministre de l’Intérieur et plusieurs hauts cadres du département.

Dans une vidéo de réunion diffusée sur la page officielle de la présidence de la République, le chef de l’Etat, il a annoncé la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature qui, a-(il dit, « peut, dès cet instant, se considérer comme appartenant au passé », a-t-il déclaré, affirmant qu’un décret sera pris incessamment.

Il a rappelé « la corruption de certains juges, le clientélisme dans le mouvement des magistrats et le ralentissement des procédures dans plusieurs affaires, dont celles des assassinats politiques ».

Il a, dans ce sens, insisté sur « le droit des Tunisiens à connaître la vérité », rappelant que « l’un de leurs premiers droits est celui d’une justice équitable conduite par des juges qui n’appliquent que la loi ».

Le président de la République a, d’autre part, souligné le droit des Tunisiens à manifester « pour exprimer leurs positions, commémorer le martyr de ceux qui sont tombés pour la patrie ou scander des slogans sur les assassinats politiques, la manipulation des dossiers ou le silence de la justice », indique un communiqué de la présidence de la République.

Les Tunisiens commémorent, ce dimanche 6 février, le martyr du leader de gauche Chokri Belaïd, assassiné en 2013.

Plusieurs partis politiques et acteurs de la société civile ont appelé à manifester pour demander que la vérité soit établie et que justice soit faite sur cette affaire et sur les autres assassinats politiques.

Le ministère de l’Intérieur avait rappelé, samedi après-midi, l’interdiction de tout rassemblement dans les espaces ouverts ou fermés, prise dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus.