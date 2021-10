Saïed démet le PDG de la SNCFT dans la foulée de la collision de Megrine

Le président de la République Kaïs Saïed a décidé de limoger le président directeur général (PDG) de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), Belgacem Tayaa, a indiqué la présidence de la République.

Cette décision intervient le lendemain de l’accident survenu jeudi 7 octobre après la collision entre deux trains de passagers, au niveau de la station « Megrine Riadh », et qui a fait au moins 33 blessés.

Cette décision intervient parallèlement à la visite rendue vendredi par le chef de l’Etat à quelques blessés de cet accident hospitalisés au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, et à l’hôpital Charles-Nicolle, pour s’assurer de leur état de santé, et des conditions de leur prise en charge et de s’enquérir sur les circonstances de l’accident.

La nomination d’un nouveau PDG de la SNCFT sera annoncée après la formation du gouvernement.

Par ailleurs, deux individus parmi les personnes blessées suite à cet accident sont encore hospitalisées, a fait savoir vendredi, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), dans un communiqué, sans donner davantage de détails sur leur état de santé actuel.

Un rapport préliminaire déterminant les causes de la collision a été transmis au Bureau des Enquêtes et Accidents, relevant du ministère de Transport et de la Logistiqu, a ajouté la compagnie notant que des mesures juridiques et administratives ont été prises, dans ce cadre.

Pour rappel, la collision est survenu jeudi 7 octobre vers 19h20m entre le train de la banlieue sud de la capitale et celui de Gabès.