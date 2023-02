Saied dénonce la destruction des preuves dans maintes affaires en cours devant la justice

Le président de la République Kais Saied a reçu, vendredi, la ministre de la Justice Leila Jaffal aux fins d’un entretien sur un certain nombre de sujets liés au fonctionnement du service public de la justice, notamment ceux liés au sort d’affaires demeurées en suspens, sans avoir été tranchées des années durant, et chaque fois qu’une date a été fixée pour une nouvelle audience, elles sont renvoyées à des dates ultérieures, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a évoqué la question de la commission ad hoc chargée d’assurer le suivi de l’évolution des dossiers des deux martyrs, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi. Il a expliqué, dans ce contexte, que le cours normal de la justice n’exige pas la création de telles structures, mais malheureusement, a-t-il déploré, cette affaire et d’autres sont restées en souffrance, outre la destruction de certaines preuves et des documents. Le ministère public est censé enclencher des actions à l’encontre des auteurs de ces agissements afin de prévenir la commission d’autres faits de destruction des preuves.

Le président de la République a réaffirmé le rôle joué par la justice dans cette étape délicate que vit la Tunisie, soulignant la nécessité de tenir pour responsables tous ceux qui ont commis des crimes sur un pied d’égalité.