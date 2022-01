Saied discute avec les juristes Ben Aissa, Belaid et Mahfoudh des solutions juridiques de la prochaine étape

Le président de la Répulique, Kais Saied , a reçu, mardi, les juristes Sadok Belaid, Mohamed Salah Ben Aissa et Amine Mahfoudh, avec lesquels il a discuté d’un ensemble de questions relatives aux aspects juridiques et politiques ainsi que de solutions juridiques pour la prochaine étape, qui rompent définitivement avec ce que les Tunisiens ont vécu au cours des précédentes années, selon un communiqué de la présidence de la République.

De même, il a été question du rouage de la magistrature dès lors que « la garantie des droits et des libertés est tributaire d’une justice équitable et de juridictions vis-à-vis desquelles tout le monde est placé sur un pied d’égalité, ajoute le communiqué.

Le chef de l’Etat a affirmé que « les Constitutions et les institutions politiques et autres ne sont pas une fin en soi, mais ont vocation à réaliser les objectifs et les desseins pour lesquels elles ont été créées ».