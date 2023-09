Saied en tournée dans les artères er rues de la capitale

Le président de la République, Kais Saied, a effectué, vendredi 8 septembre 2023 au soir, une tournée dans différentes rues et artères de Tunis, la capitale, où il a rencontré un certain nombre de citoyens, échangé avec eux et écouté leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les prix élevés de certains produits, la disponibilité d’un certain nombre de denrées de base sur les marchés et à la nécessité de s’attaquer à toutes les formes de monopole et de spéculation illicite.

Le chef de l’Etat a également constaté les insuffisances au niveau de la gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire dans l’une des principales rues de la capitale et a souligné la nécessité pour toutes les communes et toutes les autorités responsables sur l’ensemble du territoire de la République d’assumer le rôle qui est le leur dans la protection de l’environnement.

