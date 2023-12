Saied en visite à l’usine de sucre de Béja

Le président de la République, Kais Saied, s’est rendu dans la ville de Beja, où il a visité deux entrepôts municipaux à Beja et Maakoula .

Il a donné ses instructions en vue de l’accélération des procédures nécessaires afin que les citoyens puissent obtenir leurs droits dans les plus brefs délais.

Il s’est également rendu à l’usine de sucre où il a écouté les préoccupations des employés et s’est informé de la marche du travail, exhortant chacun à développer davantage l’entreprise afin que la production atteigne le niveau requis.

- Publicité-