Saied et Dbeibah conviennent d’un protocole pour la réouverture des frontières tuniso-libyennes

Le président de la République, Kais Saied et le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah ont convenu, jeudi, de coordonner, par l’intermédiaire des ministères de la Santé et de l’Intérieur de chaque pays, l’établissement d’un protocole pour la réouverture des frontières afin que les voyageurs et autres mouvements puissent revenir par les vols et les passages frontaliers terrestres prochainement.

Dbeibah a rencontré Saied à Tunis jeudi, en présence des ministres de la santé et de l’intérieur, du ministre d’État chargé des affaires du cabinet, du ministre tunisien de l’intérieur et d’autres responsables.

Ils ont discuté des derniers développements dans les deux pays et des moyens d’accroître la coopération en matière de sécurité et d’économie.

La visite du Premier ministre est intervenue après de vifs désaccords sur les relations bilatérales entre Tunis et Tripoli suite à des accusations médiatiques de part et d’autre et à une lettre du ministère de l’Intérieur tunisien affirmant qu’il y avait des terroristes à l’aéroport d’Al-Wattia en Libye.

Dbeibah avait alors déclaré que les pays voisins, dont la Tunisie, exportaient des milliers de terroristes, mais il a affirmé mercredi à la Chambre des représentants qu’il n’accusait pas la Tunisie d’exporter le terrorisme et qu’il le dirait lors de sa visite à Tunis.