Saied et Sissi appellent à un cessez-le- feu permanent à Gaza

Le président de la République, Kais Saied , a eu , mardi, un entretien téléphonique avec le président égyptien Abdelfattah Sissi pour discuter des moyens de stimuler les relations bilatérales et de servir les intérêts de leurs pays.

Les deux présidents ont affirmé la nécessité d’œuvrer en faveur d’un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, d’apporter d’urgence toutes les formes de d’aide aux habitants de Gaza et de chercher à parvenir à un règlement juste et global du problème équitable et global du problème palestinien.

Ils ont exprimé leur volonté d’œuvrer conjointement au renforcement des relations bilatérales , a déclaré le porte-parole présidentiel égyptien Ahmed Fahmy.

Sissi a mis en lumière les efforts déployés par l’Égypte pour tirer parti de l’actuelle trêve israélo-palestinienne. trêve israélo-palestinienne actuelle pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et fournir plus l’aide humanitaire à la bande de Gaza ravagée par la guerre.

