Saied étudie les scénarios du confinement pour la prochaine étape

Le président de la République Kais Saied a reçu, jeudi, au palais de Carthage, le ministre de la Défense nationale Imed Hazgui qui était accompagné du Directeur général de la santé militaire, le médecin général de Brigade, Mustapha Ferjani ainsi que de plusieurs médecins militaires.

Au cours de l’entretien, un exposé a été présenté sur les actualités médicales et scientifiques en lien avec la situation sanitaire et l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Tunisie et dans le monde.

Le président de la République a pris connaissance des avis et propositions des spécialistes concernant notamment les scénarios envisageables et les mesures pouvant être prises en lien avec le couvre-feu et le confinement sur tout le territoire durant la prochaine étape.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le ministre de la Défense a indiqué que l’entretien a été l’occasion d’évaluer la situation et de prendre connaissance de l’avis des spécialistes de manière permettant de prendre les décisions appropriées.

Le président de la République a eu également un entretien avec le Directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir et la chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital La Rabta, Hanène Tiouiri Ben Aissa.

Au cours de l’entretien, le chef de l’Etat a pris connaissance des avis des spécialistes et leur évaluation de la situation sanitaire actuelle. Il s’est enquis aussi des moyens permettant de faire face à la propagation du coronavirus et des mesures pouvant être prises durant la prochaine étape, indique un communiqué de la présidence de la République.