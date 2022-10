Saied évoque avec Bouden le naufrage de Zarzis et la crise du carburant  

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, ce vendredi, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, sur un certain nombre de questions liées à la situation générale dans le pays.

Le tragique incident lié au naufrage d’un certain nombre de citoyennes et citoyens à Zarzis a également été longuement évoqué, un sujet qui fait l’objet d’un suivi quotidien de la part du président de la République depuis l’annonce de la perte du bateau. Le chef de l’Etat a renouvelé ses instructions aux forces navales et aux autorités régionales d’intensifier encore la recherche des disparus.

Le président de la République présente ses plus sincères condoléances à toutes les familles des victimes, et remercie la population, notamment les propriétaires des chalutiers, pour leurs efforts en soutien aux unités militaires et sécuritaires et aux agents de la protection civile, indique un communiqué de la présidence de la République.

La nécessité a été souligné de rechercher les raisons qui poussent même les enfants à penser à se jeter à la mer dans des embarcations connues désormais sous l’appellation de bateaux de la mort.

D’autre part, la réunion a porté sur la question de l’approvisionnement de toutes les régions de la République en carburants, sachant que les quantités nécessaires ont été fournies à toutes les stations-service pour répondre aux besoins des citoyens.