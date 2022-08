Saied évoque avec la ministre du Commerce la forte hausse des prix

Le président de la République, Kais Saied, a reçu mardi 30 août 2022, au palais de Carthage, la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza, pour un entretien sur la forte hausse des prix et la spéculation illégale sur de nombreux produits.

Le président de la République a réaffirmé qu’il ne laissera pas le peuple tunisien à ceux qui portent atteinte à son droit à une vie digne, et que la stricte application de la loi s’impose.

Le président de la République a également souligné que la hausse inacceptable des prix est recherchée et fomentée par des parties bien connues qui s’emploient à envenimer la situation par tous les moyens, y compris en créant des crises dans tous les secteurs, et aucun secteur n’a été épargné par ces crises successives et artificielles.

Le président de la République a souligné que l’État ne restera pas les bras croisés face à ces pratiques qui ont rang de crimes.