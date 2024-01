Saied évoque avec le chef du Gouvernement «l’élimination de l’exclusion sociale et financière»

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, mercredi 10 janvier 2024, au Palais de Carthage, avec du Gouvernement, Ahmed El Hachani, sur l’avancement de l’action gouvernementale en général, et un certain nombre de projets de lois et de décrets discutés lors de la dernière réunion du Conseil des ministres en particulier.

Parmi les projets les plus importants évoqués par le chef de l’Etat figure celui relatif à l’élimination de l’exclusion sociale et financière.

Le président de la République a déclaré préférer que ce projet porte cette appellation plutôt que celle d’intégration, car l’intégration souhaitée ne peut être réalisée qu’en éliminant les causes d’exclusion, expliquant dans ce contexte que bon nombre des concepts développés à l’étranger sont tombés en désuétude, n’ayant mené qu’à un surcroît d’exclusion et de marginalisation.

Malheureusement a-t-il souligné, il y a ceux en Tunisie qui traitent encore ces concepts sans se référer à leur source ni se soucier de leurs résultats. L’exclusion est l’aboutissement t d’un certain nombre de mauvais choix et un certain nombre de diktats de l’étranger, « tant que nous ne comptons sur nos propres capacités et sur nos choix émanant du pays, l’intégration ne pourra pas être réalisée à partir de la volonté du peuple sur la base de la justice et de l’équité et sur la base de l’État cultivant une vocation sociale, a dit le chef de l’Etat, cité dans un communiqué de la présidence de la République.

