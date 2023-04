Saied évoque « la guerre sans relâche contre ceux qui s’en prennent à l’Etat »

Le président de la République, Kais Saied, a de nouveau affirmé que la Tunisie mène une « lutte de libération » afin d’imposer pleinement sa souveraineté, dont aucune part ne sera concédée.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie marquant le 67e anniversaire de la Journée des forces de sécurité intérieure, il a précisé que « nous menons une guerre sans relâche contre quiconque cherche à porter atteinte à l’État, à ses institutions et à la patrie.

Ila souligné que la guerre contre la corruption et les corrompus est l’un des fronts les plus importants, ajoutant qu’ « il y a ceux qui s’emploient encore à s’emparer des capacités du peuple », les accusant de rechercher le profit matériel et d’attiser la situation sociale ».

Le chef de l’Etat a déclaré qu’il existe des parties qui s’emploient à entraver « la réalisation des revendications du peuple tunisien », appelant à ce qu’ils ne représentent plus une pierre d’achoppement sur la voie de l’épuration du pays, a-t-il dit.

Saïd a dit : La vérité est claire et le faux l’est tout autant, et quiconque choisit le chemin du mensonge n’a pas sa place au sein l’État.

Le président de la République a également renouvelé son appel à la justice pour qu’elle joue son rôle dans cette étape que traverse la Tunisie et qu’elle « soit au rendez-vous de l’histoire ».

Le président de la République a, par ailleurs, indiqué que l’éradication des stupéfiants et des réseaux y associés sont l’un des défis les plus importants, soulignant qu’« il n’y aura aucune tolérance pour ceux qui veulent nuire à la jeunesse et à la société », et affirmant la nécessité de « redoubler d’efforts pour débarrasser le pays de ce fléau.