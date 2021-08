Saied: Il n’est plus question de priver le Tunisien de son droit d’accéder à l’eau potable

Le président de la République, Kais Saïed, a souligné, jeudi, qu’il n’est plus question de priver le peuple tunisien de son droit d’accéder à l’eau potable et ce lors d’une rencontre, au Palais de Carthage, avec le PDG de la Sonede, Mosbah Helali, le Directeur Général du Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Hammadi Habaib , et le représentant de la Direction générale des ressources hydrauliques au département de l’Agriculture, Samir Hedyaoui.

D’après un communiqué, publié par la présidence de la République, sur sa page Facebook, Saied a appelé à conjuguer tous les efforts pour surmonter toutes les difficultés rencontrées par le citoyen pour s’approvisionner en eau. Il a invité tous les intervenants à ce secteur à faire preuve de responsabilité, durant cette étape historique, et à prendre l’initiative de baisser les prix.

Il a affirmé, aussi, l’impératif de concevoir un plan stratégique et politique clair pour éviter la pénurie d’eau.