Saied indigné par les fautes d’orthographe dans les manuels scolaires

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, ce mardi 30 août 2022, au palais de Carthage, Fathi Sellaouti, ministre de l’Education.

L’entretien a porté, selon un communiqué de la présidence de la République, sur les préparatifs de la rentrée scolaire et sur l’encadrement des élèves en prenant en compte leur situation sociale.

Le chef de l’Etat s’est indigné des fautes de vocabulaire et d’orthographe dans un des manuels scolaires. Il a expliqué qu’il fallait que les réunions soient dédiés aux affaires éducatives et non pas à des fautes de vocabulaire et de syntaxe. Ceux qui ne sont pas attelés à la vérification avant le tirage doivent assumer leurs responsabilités, a encore noté le président de la République.

La rencontre a porté sur un ensemble de questions, notamment le projet de texte régissant le Conseil supérieur de l’Education et de l’enseignement.