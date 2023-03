Saied : la bataille contre les corrompus continue

« La bataille que nous menons, dans le cadre de la loi, contre les corrompus continuera avec la même force et la même détermination jusqu’à ce que le peuple recouvre ses droits et récupère ses fonds spoliés, a déclaré le président de la République Kais Saied.

Lors du conseil des ministres tenu mercredi, le président a affirmé que cette bataille est une bataille contre la corruption et la spéculation soulignant que le pays ne restera pas les mains croisées devant ceux qui veulent affamer les tunisiens..

Des avertissements ont été à maintes adressés aux spéculateurs qui doivent, aujourd’hui assumer leur entière responsabilité parce que l’Etat ne laissera pas son peuple comme une proie entre les mains de ces criminels.

Il s’agit d’une bataille économique et sociale pour répondre aux revendications des Tunisiens, a-t-il poursuivi. Le président de la République a affirmé que la situation financière reste difficile, affirmant n’avoir, absolument, aucune responsabilité dans ce sens.

» Ceux qui appellent à la lutte contre la corruption sont les corrompus d’hier qui manifestent aujourd’hui devant le théâtre municipal de Tunis en toute liberté et sous la protection des agents de la sécurité et qui viennent ensuite parler de despotisme ».

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme célébrée le 13 mars de chaque année, Saied a souligné que la femme tunisienne compte dans son actif un éminent parcours militant de lutte pour l’indépendance et la liberté que les historiens n’ont pas encore raconté.

