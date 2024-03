Saied: La colonisation à distance n’est pas moins dangereuse que la colonisation directe

Le chef d’Etat Kais Saied a annoncé, ce mardi 19 mars 2024, que l’indépendance n’est pas un document qui a été signé, mais l’un des plus grands acquis qui doit être préservé.

Saied a, dans ce sens, expliqué que la colonisation à distance n’est pas moins dangereuse que la colonisation directe.

« Nous sommes confrontés à de grands défis et notre volonté c’est de les surmonter n’est rien d’autre que notre volonté de préserver notre liberté , notre indépendance, et de libérer la patrie des corrompus et des corrupteurs (…) Cette chère patrie, bénie par le sang des martyrs, n’est pas une terre sur laquelle nous vivons, mais le sang qui coule dans nos veines et l’air que nous respirons(…) Nous voulons qu’elle soit pure, propre et purifiée des lobbies, des traîtres et des agents » a affirmé le président de la République.

On rappelle que Saïed a effectué une visite inopinée au ministère de l’Intérieur et à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Le président a donné la levée des barrières de sécurité devant le siège du ministère et l’ouverture de l’avenue Habib Bourguiba à la circulation et au passage des voitures.