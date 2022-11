Saied: «La Tunisie a tenu ses engagements et relevé les défis»

Le président de la République, Kais Saied a déclaré que le choix de l’île de Djerba n’était pas arbitraire, étant l’aboutissement d’un travail collectif et de longue haleine pour garantir la tenue du Sommet de la Francophonie dans les meilleures conditions.

Dans son discours d’ouverture des travaux du 18 ème sommet de la Francophonie à Djerba, ce samedi matin, il a ajouté qu’il s’agit de réaliser des résultats tangibles et concrets.

Le chef de l’Etat s’est félicité des efforts déployés pour la réussite de ce rendez-vous d’une immense portée.

« La Tunisie est consciente des mutations mondiales et en dépit des obstacles dresses et les tentatives d’organiser le Sommet ailleurs, la Tunisie a tenu ses engagements et a fait montre de détermination et de volonté grâce entre autres à ses amis. » a-t-il dit.