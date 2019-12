Saïed : L’accord maritime turco-libyen ne concerne pas les frontières tunisiennes...

Le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé mercredi 25 décembre 2019 , qu’il existe de larges perspectives de coopération entre la Tunisie et la Turquie.

Saïed a affirmé qu’il a discuté avec le président Erdogan des relations bilatérales, et qu’ils ont mis l’accent sur le développement d’une coopération équilibrée dans tous les domaines.

Il a ajouté que la Turquie a réitéré sa volonté pour la construction d’un hôpital pour enfants, avec le soutien de l’Agence turque de Coopération et de Coordination (TIKA).

Et d’assurer que plusieurs questions économiques et commerciales, notamment dans les domaines de la santé et de l’agriculture, ont été évoquées.

Sur un autre volet, il a précisé que la récente initiative lancée par la Tunisie à propos de la situation en Libye a également été évoquée.

Cependant, Saïed a indiqué que “le pacte maritime entre la Turquie et la Libye ne concerne pas les frontières tunisiennes, uniquement les deux pays” a-t-il afirmé.