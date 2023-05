Saied : « Le pain, les denrées de base et le carburant sont une ligne rouge »

Le président de la République, Kais Saïed, réagissant à la pénurie du pain et d’autres denrées de base tels que le sucre, le café et les carburants, s’est rendu, ce lundi, au siège du ministère de l’Agriculture, pour y rencontrer les hauts responsables du département et le ministre.

« La pénurie de ces produits est une ligne rouge », a-t-il affirmé.

Ila dénoncé « les lobbies qui ont pignon sur rue qui s’emploient à attiser la situation » avant de décréter qu’ « il n’y a plus lieu de parler de boulangeries classées et d’autres qui ne le sont pas » et de constater que l’Office des céréales n’est pas au niveau des attentes ».

Le chef de l’Etat a insisté sur l’urgence de trouver une issue au problème incessamment, , car, a-t-il expliqué, à la cadence où grimpe le prix du pain, il est devenu essentiel de conjuguer les efforts et faire front à cette situation qui rend difficile le vécu des citoyens» .