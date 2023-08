 Saied : Les services de contrôle du ministère du Commerce doivent être soutenus par les forces de sécurité

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, lundi, au Palais de Carthage avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Berejeb.

Ila été question de l’exorbitante hausse des prix et l’absence d’un certain nombre de produits de base dans plusieurs régions de la République.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité que les efforts des services de contrôle du ministère du Commerce soient soutenus par les forces de sécurité, et que répondent de leurs responsabilités tous ceux qui œuvrent à attiser par tous les moyens la situation sociale en s’en prenant notamment au gagne-pain des Tunisiennes et des Tunisiens et à leurs droits les plus élémentaires , à l’instar du droit à l’eau.

Le président de la République a affirmé que tout fonctionnaire de l’État, quel que soit son niveau de responsabilité, doit se sentir au service de l’État et du peuple, et qu’il est un exemple de dévouement, ajoutant que tous ceux qui se mettent au service des lobbies n’ont pas leur place dans l’État.