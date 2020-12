Saïed met en garde contre toute tentative de « faire imploser l’Etat de l’intérieur « 

Le président de la République, Kaïs Saïed, a mis en garde, lundi, contre » ceux qui cherchent à faire imploser l’Etat de l’intérieur, en portant atteinte au bon fonctionnement de ses institutions.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion du Conseil supérieur des Armées et diffusée sur le portail de la présidence de la République, Saïed a affirmé que » la Tunisie vit actuellement l’une des périodes les plus graves ; le danger nous guette de l’intérieur comme de l’extérieur « .

Et de rassurer : « Les forces sécuritaires et de l’Armée sont prêtes à faire face à tout danger terroriste et tentative de déstabilisation ».

Le président Kaïs Saïed, chef suprême des forces armées a, toutefois, reconnu que la Tunisie traverse une situation délicate, sans précédent, évoquant de nombreux défis à relever pour la prochaine période.

Saïed a estimé que certains événements répétés, survenus récemment dans le pays ne sont pas « naturels », mettant l’accent sur des tentatives orchestrées de déstabiliser l’Etat ».

Dans ce contexte, Kais Saied, chef suprême des forces armées a accusé des parties, sans les citer, d’entraver le bon fonctionnement du service public, assurant que les Tunisiens « sont au courant de tout ce qui se passe ».

Par ailleurs, Saïed a estimé que les mouvements sociaux qui ont éclaté dans certaines régions sont similaires à ceux qui ont eu lieu en décembre 2010. « Ces protestations sociales prouvent que la première décennie de la Révolution n’a pas apporté une réponse adéquate aux aspirations des Tunisiens », a-t-il conclu.

Il a évoqué » la légitimité des protestations, tant qu’elles sont pacifiques dans le cadre du respect de la loi et des institutions « .

La réunion du Conseil supérieur des Armées a été consacrée à l’examen de la situation générale dans le pays et du rôle des forces armées durant cette période, indique un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, réaffirmé sa « pleine » confiance en les unités militaires et sécuritaires, réitérant leur détermination et leur aptitude à préserver les institutions de l’Etat.