Saied n’a nulle part évoqué la confiscation dans son allocation à la réunion du CSN, précise la présidence de la République

La présidence de la République, dans une mise au point publiée mardi soir, a déclaré que dans l’allocution prononcée ce jour par le président de la République lors de la réunion du Conseil de sécurité national, il n’a été fait nulle part mention de confiscation, le chef de l’Etat ayant rappelé sa proposition faite en 2012 relative à une réconciliation pénale avec ceux impliqués dans des affaires de corruption financière, afin que la réconciliation soit scellée avec le peuple.

Cette proposition qui remonte à plus de huit ans visait la conclusion d’une réconciliation pénale avec les personnes impliquées dans des affaires de corruption financière, sachant que la réconciliation pénale est stipulée dans plus d’un texte juridique, devant intervenir dans un cadre judiciaire, ensuite de quoi les personnes concernées seront classées par ordre décroissant au prorata des montants auxquels elles avaient été condamnées.

Les Délégations seront classées par ordre décroissant à partir des plus pauvres vers les moins pauvres, alors que les condamnés devront réaliser des projets réclamés par les habitants de chaque Délégation (routes, établissements hospitaliers, et éducatifs…), et ce sous la supervision d’une commission régionale chargée du contrôle et de la coordination.

La réconciliation ne sera finalisée qu’au vu des preuves administrées par la personne concernée attestant qu’elle a réalisé les projets dans les limites des montants auxquels elle avait été condamnée.