Saied ordonne d’amender au besoin la loi électorale pour lutter contre le «commerce des investitures»

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, vendredi après-midi, au palais de Carthage, avec la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden sur l’avancement de l’action du gouvernement au cours de la période récente et celle lors des jours à venir. Des questions encore en suspens concernant l’approvisionnement des marchés en marchandises et la pression sur les prix ont également été abordées.

L’entrevue a également porté, selon un communiqué de la présidence de la République «, sur « la manipulation des investitures pour l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, à propos de laquelle le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’appliquer la loi à tous sur un pied d’égalité et de mettre fin à ce phénomène lié à l’argent utilisé à des fins de corruption ainsi que d’amender le décret-loi relatif aux élections ». D’autant, ajoute le communiqué de la Présidence, qu’il a été constaté qu’un certain nombre de membres des conseils locaux ne remplissaient pas le rôle qui leur était assigné de sorte que les investitures sont devenues un marché où elles sont achetées et vendues ».

Le président de la République a souligné que « si la législation actuelle n’atteint pas ses objectifs, le devoir national sacré dicte de la modifier pour enrayer ce phénomène répréhensible ».