Saied ordonne de juguler la pénurie de pain et d’autres denrées de base

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce samedi soir, au palais de Carthage, la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb.

Ila été question de la pénurie de pain dans un certain nombre de gouvernorats tels que ceux de Kairouan et de Siliana, qui est due aux « menées que d’aucuns fomentent pour attiser les tensions sociales et susciter des crises, car il est inadmissible que le pain ne soit pas disponible dans un gouvernorat alors qu’il l’est dans d’autres gouvernorats voisins ».

Certaines autres denrées ont disparu des marchés ou se sont raréfiées dans certaines régions du pays comme le café et le sucre, par exemple, en raison du monopole, de la spéculation illégale et de l’emprise exercée par de certains lobbies sur les circuits de distribution afin de nuire au peuple », indique un communiqué de la présidence de la République.

Kais Saied a donné ses instructions à toutes les institutions de l’Etat leur intimant d’assumer leurs responsabilités pleines et entières afin de mettre fin à cette situation et à ces pratiques.