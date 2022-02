Saïed part en guerre contre les spéculateurs

Le président de la République, Kais Saïed, a fait savoir, ce jeudi 24 février 2022, que depuis deux semaines, il a lancé un ultimatum aux spéculateurs qui ont asséché les marchés des produits de base.

« Durant les prochains jours, ce n’est pas seulement la marchandise qui sera saisie mais aussi les dépôts qui où sont stockés les produits dans un but de spéculation. La prison attend aussi les spéculateurs », a prévenu le chef de l’Etat.

Le président de la République a aussi averti certains fonctionnaires de ministères qui agissent contre la volonté de leurs ministres. « Il y a une seule administration et ceux qui présentent de fausses informations à leurs supérieurs, vont être poursuivis en justice et emprisonnés, parce qu’ils ne se mettent plus au service de l’Etat, mais à celui de mafieux », a-t-il estimé.