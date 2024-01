Saïed pense beaucoup de bien du Plan Mattei, énergie contre migration, porté par Meloni

Leaders européens et africains, dont le président tunisien Kais Saïed, se sont dernièrement rencontrés à Rome. Cette rencontre, a été l’occasion pour la première ministre italienne de mieux vendre le « Plan Mattei ». L’Italie de Giorgia Meloni « espère faire de l’Italie un pont clé entre l’Afrique et l’Europe, canalisant l’énergie vers le nord tout en échangeant les investissements dans le sud contre des accords visant à freiner les départs de migrants à travers la mer Méditerranée », commente « The Arab Weekly », qui ne semble pas aimer ce que fait Meloni et dit de son plan, « le soit disant Plan Mattei ».

Meloni a déclaré à Rome que le plan serait initialement financé à hauteur de 5,5 milliards d’euros (5,9 milliards de dollars), « dont une partie sous forme de prêts, avec des investissements axés sur l’énergie, l’agriculture, l’eau, la santé et l’éducation ».

Selon la même source, « le président tunisien Kais Saïed, qui s’est entretenu séparément avec la Première ministre italienne en marge du sommet, a qualifié le plan de Meloni de « louable initiative » qui cherche « à s’inspirer des revers du passé et de ses malheurs » pour construire une « relation à double sens » entre l’Europe et l’Afrique, qui « mette fin aux causes de la discrimination, de la misère et de la pauvreté », et considère donc le Plan Mattei, comme « approche nouvelle pour s’attaquer aux racines profondes de la migration et à d’autres manifestations d’iniquités entre le Sud et l’Ouest ».