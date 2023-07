Saied préside le Conseil national de sécurité. Des  transferts de dizaines de millions de dinars  pour les migrants subsahariens

Le dossier des étrangers en provenance des pays d’Afrique subsaharienne a été au centre de la réunion du Conseil national de sécurité, vendredi 14 juillet 2023, sous la présidence du chef de l’Etat Kais Saied.

Au cours de la réunion, les transferts financiers dont bénéficiaient les étrangers précités ont été passés en revue et retirés de différents bureaux de poste (50 bureaux) de janvier à juin. Des virements ont été enregistrés dans un bureau de poste de Sfax pour le montant de 18 milliards de millimes et 13 milliards au bureau de Nouvelle Sfax.

Selon les données présentées lors de la rencontre, la valeur des transferts d’argent dont ont bénéficié les étrangers de nationalités africaines au cours des 6 premiers mois de l’année en cours s’élève à 23 milliards de millimes dans le seul gouvernorat de Sfax.

Le président de la République a commenté ces chiffres en disant : « Ces sommes ont été transférées par la Poste tunisienne uniquement, hormis les sommes qui ont été envoyées par l’intermédiaire des banques. Nous avons également les noms de ceux qui ont effectué les transferts et les noms de ceux qui en ont bénéficié ».

Ces montants représentent un tiers de l’ensemble des transferts aux étrangers d’Afrique subsaharienne résidant en Tunisie, et un tiers de ces transferts sont effectués par la Poste tunisienne et les deux tiers par les banques.

D’autre part, le président de la République a indiqué, que les migrants irréguliers qui se trouvent sur le territoire tunisien sont des victimes « d’opérations de déplacement forcé » perpétrées par des réseaux criminels spécialisés dans la traite d’êtres humains et de trafic d’organes. « Ces réseaux représentent une menace pour l’avenir des nations », a-t-il dit.

« En dépit des difficultés que connaît la Tunisie, ces migrants sont bien traités par rapport aux autres pays (…) Il suffit de rappeler ce que le Croissant rouge tunisien, les forces militaires et sécuritaires et tous les appareils de l’Etat ont accompli en faveur de ces migrants », a-t-il souligné.

« La loi tunisienne doit être appliquée à tous », a-t-il affirmé, ajoutant que « la liberté et la démocratie que d’aucuns prétendent défendre sont synonymes de chaos et de conspiration contre l’Etat », et réaffirmant que « nous sommes des Africains et fiers de l’être mais nous refusons d’être une terre d’accueil ou de transit », a-t-il indiqué.