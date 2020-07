Saied ramasse la mise. Ennahdha trinque , La crise politique éclate au pire moment

AHK : Appel au renforcement des capacités des entreprises non résidentes à créer des emplois et des investissements Le président de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK), Ibrahim Debache a appelé les ministères de l’Industrie et des PMEs et du Développement, de l’Investissement et de […]

Les impayés des clients de la STEG dépassent les 2 milliards de dinars, à fin mai 2020 Les impayés des clients de la STEG ont atteint au 31 mai 2020, un montant de 2, 157 milliards de dinars dont 1, 020 milliard de dinars (47,3%) auprès des […]