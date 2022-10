Saied réaffirme la nécessité d’appliquer la loi à tous

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mardi, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Taoukik Charfeddine, accompagné du Directeur général de la Sûreté nationale, Mourad Saidane, pour un entretien sur la situation générale dans le pays et le fonctionnement des différentes administrations centrales, régionales et locales du ministère.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de traiter toutes les formes de crimes dans le respect total de la loi.

En particulier, le phénomène de la migration irrégulière, qui s’est aggravé au cours de la période récente et a causé de nombreuses tragédies comme celle de Zarzis, a également été abordé.

Dans ce contexte, le président de la République a indiqué que ces drames ne se seraient pas produits si leurs causes avaient été éliminées, et a souligné que les véritables solutions ne peuvent être trouvées au niveau national, mais plutôt ce phénomène qui fait des milliers de morts dans de nombreuses régions du monde doit être abordé en coopération avec les pays vers lesquels tentent de se rendre les migrants, car les réseaux de trafic des migrants sévissent au-delà d’un pays déterminé , soulignant la nécessité de la conjugaison des efforts , non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Dans le même contexte, le président de la République a souligné la nécessité d’appliquer la loi à tous.

La réunion a également abordé la question de l’établissement d’un code de conduite des forces de sécurité intérieure afin que la loi soit appliquée dans un cadre qui préserve les droits de tous.