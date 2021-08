Saïed réaffirme la nécessité de renforcer les droits économiques et sociaux de la femme

Assistant vendredi, en ligne, à la signature d’une convention entre le Groupe Telnet et l’agence spatiale russe pour le choix, la formation et l’envoi d’une astronaute tunisienne à la station spatiale internationale ISS, le Président de la République, Kais Saïed a réaffirmé la nécessité de renforcer les droits économiques et sociaux de la femme tunisienne.

- Publicité-

« Après le pilotage des avions, la femme tunisienne s’apprête aujourd’hui à voler en dehors de la planète terre », a-t-il dit félicitant la femme tunisienne pour cet acquis qui sera réalisé à travers la convention signée ce matin à l’occasion de la fête nationale de la femme et du 65ème anniversaire du code du statut personnel.

Saïed a salué les efforts de la femme tunisienne qui œuvre à lever tous les obstacles pour réussir, être libre et vivre dignement dans son pays.

Il a, dans ce contexte, souligné la nécessité de renforcer la participation effective de la femme dans la société tout en garantissant l’égalité dans les droits entre l’homme et la femme.