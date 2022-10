Saied réaffirme l’exigence de célérité dans l’administration de la justice  

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce jeudi après-midi, au palais de Carthage, la ministre de la justice, Leila Jaffel. L’entrevue a porté sur un certain nombre de questions qui concernent le fonctionnement ordinaire du rouage de la magistrature.

Le chef de l’Etat a réaffirmé son souci constant d’assurer l’indépendance de la justice et d’ouvrir tous les dossiers sans exception et sans retard répétés pouvant aller jusqu’à des années durant lesquelles le dossier disparaît et les preuves et éléments de preuve sont détruits.

Le président de la République a également souligné que les contrevenants qui s’en prennent à l’Etat et à ses institutions ne doivent pas échapper aux poursuites pénales, et que l’allégeance à l’étranger n’est pas synonyme d’immunité pour les traîtres et les stipendiés.

Le chef de l’Etat a indiqué que les procédures devant les tribunaux visent à garantir les droits des justiciables et non à profiter à telle ou telle partie, d’autant moins que de nombreux dossiers ont été ouverts il y a des années sans qu’il y ait été statué.

Dans le même contexte, le chef de l’Etat a estimé que le ministère public a toute latitude pour s’autosaisir dès qu’il prend connaissance de tout acte incriminé par la loi et n’a besoin d’aucune décision pour assumer son rôle, selon un communiqué de la présidence de la République.