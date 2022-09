Saied réclame un document écrit sur la vision du mouvement Echaâb concernant la loi électorale

Oussama Aouidat, membre du bureau politique chargé de l’information au mouvement Echaâb, a déclaré que le président de la République, Kais Saied, avait demandé au secrétaire général du mouvement, Zouhaier Maghzaoui, lors d’un entretien avec lui, mardi, un document écrit comportant les conceptions du parti quant à l’amendement de la loi électorale et l’assainissement du climat.

Il a précisé, mercredi, dans une déclaration à l’agence TAP, que Maghzaoui avait présenté au chef de l’Etat de la vision du mouvement Echaâb « qui estime que le climat électoral régnant dans toutes les échéances depuis 2011 risquait de reproduire l’ancien système ».

« La question va au-delà de la loi électorale », a-t-il dit.

Selon la même source, le SG du mouvement a réclamé une plus large participation des partis politiques et des organisations pro-25 juillet, soulignant la nécessité d’entamer des réformes économiques et sociales pour faire réussir ce processus.

« Maghzaoui a présenté au chef de l’Etat un document comportant la vision d’Echaâb concernant les réformes économiques et sociales, adoptées le 3 septembre, lors de la réunion du conseil central du mouvement », a encore fait savoir Aouidat.

Le SG du mouvement Echaâb a eu, mardi, un entretien avec Kais Saied (non annoncé par la présidence de la République) sur la situation économique et sociale du pays ainsi que sur les moyens de surmonter la crise.