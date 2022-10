Saied reçoit en audience d’adieu l’ambassadeur d’Espagne

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce mardi 25 octobre 2022, au palais de Carthage, Guillermo Ardison Garcia, Ambassadeur d’Espagne en Tunisie, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le chef de l’Etat a passé en revue les liens d’amitié historiques qui existent entre la Tunisie et l’Espagne, et a souligné son souci de développer davantage les relations de partenariat aux niveaux bilatéral et européen, ainsi que de la mise en place de toutes les conditions appropriées pour stimuler les opportunités de coopération. , notamment dans les secteurs économiques, commerciaux, culturels et autres d’intérêt commun.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne a exprimé ses remerciements pour le soutien qu’il a reçu durant sa mission en Tunisie, et a réaffirmé que son pays considère la Tunisie comme l’un des partenaires les plus importants de la région méditerranéenne et est prêt à continuer à la soutenir.