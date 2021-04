Saied reçoit la ministre libyenne des Affaires étrangères

Le président de la République Kais Saied a reçu mercredi, au palais de Carthage, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le gouvernement d’entente nationale, Najla El Mangoush.

L’entretien a porté sur les relations de fraternité et de partenariat entre la Tunisie et la Libye et les moyens de les diversifier.

Saied a mis en avant la communauté du destin et des objectifs pour les deux pays, appelant à des relations exemplaires, basées sur des visions et des mécanismes innovants.

Il a souligné l’importance de développer de nouvelles formes de partenariat pour un avenir meilleur pour les deux peuples frères.

Kais Saied a exprimé sa satisfaction pour les développements politiques positifs survenus en Libye, à la faveur de la volonté de son peuple. Il a réitéré la disposition de la Tunisie à continuer à mettre son expérience au service des Libyens et les soutenir pour les prochaines échéances politiques.

De son côté, la ministre libyenne a évoqué la visite « historique » effectuée par Kais Saied en Libye durant le mois de mars dernier et l’importance des messages qu’elle a contenus.

Elle a affirmé avoir transmis au président de la République les salutations du président du conseil présidentiel et du chef du gouvernement de l’unité nationale et leur disposition à œuvrer à la consolidation des relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie dans divers domaines.

La ministre libyenne des Affaires étrangères a indiqué avoir choisi la Tunisie comme premier déplacement à l’étranger en gage de reconnaissance au rôle positif assuré par la Tunisie durant la crise libyenne.