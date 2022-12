Saied reçoit le Coordinateur pour la région MENA au Conseil américain de sécurité

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, mercredi, au palais de Carthage, avec Brett McGurk, Coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis.

L’entretien a été l’occasion de « présenter la position de la Tunisie à l’égard des réformes qui répondent aux revendications des Tunisiens et les moyens de les concrétiser selon une nouvelle vision », lit-on dans un communiqué de presse de la présidence de la République.

Les deux parties ont également mis en avant les liens d’amitié historiques et les relations de coopération et de partenariat stratégique entre la Tunisie et les Etats-Unis, soulignant la nécessité d’identifier les moyens de les promouvoir dans plusieurs domaines.