Saied reçoit le ministre de l’Intérieur

Le président de la République Kais Saied a reçu, cet après-midi, jeudi 26 janvier 2023, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine qui lui a remis le récapitulatif annuel de l’extrémisme, le terrorisme et le crime organisé.

Dans ce contexte, le président de la République a souligné la nécessité d’aborder ces phénomènes, qui se sont propagés à travers le monde, sous la forme d’une approche basée sur le traitement des causes qui ont conduit à leur exacerbation, en plus de la nécessité de s’y attaquer.

Il a mis l’accent sur les causes liées à l’éducation et à la culture pour immuniser la société, car la pensée libre est le rempart le plus fiable contre l’extrémisme, le terrorisme et la criminalité aux niveaux national et international.

Le président de la République a également évoqué les conditions économiques et sociales, qui constituent à leur tour une cause majeure de la propagation des crimes, ainsi que l’exploitation de ces conditions par ceux qui font commerce de la pauvreté et la misère pour commettre les pires types de crimes , soit pour frapper la paix sociale, soit aussi pour imploser les États de l’intérieur de leurs institutions et démanteler les sociétés de diverses manières jusqu’à ce que les valeurs s’effondrent et se prêtent à la propagation de l’extrémisme et du terrorisme.

Au cours de cette entrevue, les derniers préparatifs pour l’organisation du second tour des élections à l’Assemblée des Représentants du Peuple ont été évoqués, avec un accent particulier sur la nécessité pour toutes administrations concernés d’observer une totale neutralité afin que les électeurs et électrices expriment leur volonté librement.