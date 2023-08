Saied reçoit le ministre des AE de retour d’une mission en Algérie

Le président de la République Kais Saied a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar qui lui a rendu compte des résultats de sa visite en Algérie.

Selon un communiqué de la Présidence, le chef de l’Etat a mis en avant les relations historiques entre la Tunisie et l’Algérie et la volonté commune de les développer davantage, car l’histoire des deux pays est une, leur présent est un et leur avenir ne peut être qu’un et un avenir commun.

L’entretien a également porté sur la participation de la Tunisie à la réunion qui se tiendra fin août en Afrique du Sud et qui groupera les dirigeants des Etats membres des BRICS et un certain nombre de pays partenaires.

Il y a deux jours, le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite en Algérie en tant qu’envoyé spécial porteur d’un message du président Kais Saied au président de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre s’est également entretenu avec son homologue algérien des dossiers les plus importants de la coopération existante entre les deux pays et les événements importants qui devraient se tenir dans les mois à venir.