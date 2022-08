Saied reçoit le ministre des Affaires sociales

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mercredi 10 août 2022, au palais de Carthage, le ministre des Affaires Sociales, Malek Ezzahi. L’entretien a porté sur un certain nombre de projets et programmes à mettre en œuvre, en particulier pour les personnes handicapées, et la sollicitude dont ils doivent être entourés. L’accent a été mis sur la nécessité d’informer les jeunes porteurs de projets dans le cadre d’entreprises privées et la nécessité de les accompagner, notamment dans la phase de création et de démarrage, pour mettre en œuvre des projets qui leur profitent et les amener hors du cycle de la privation et du chômage, devenant ainsi une source de richesse et un élément de développement économique et social.

