Kais Saïed reçoit Sameh Shoukry

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi au palais de Carthage, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry.

A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné le souci de la Tunisie de renforcer davantage les relations fraternelles sincères et fructueuses existantes avec l’Egypte dans divers domaines, et sa détermination à les élever au plus haut niveau, à les diversifier et à surmonter les difficultés qui pourraient les entacher, et ce pour le bien des deux peuples frères et de leur intérêt commun, indique un communiqué de la Présidence .

Au cours de cette réunion, un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun ont également été discutés.