Saied reçoit le SG de l’UGTT et le président de l’UTICA 

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi 12 septembre 2022, au palais de Carthage, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, et Samir Maoul, président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a souligné la nécessité de sortir de cette situation qui vise les institutions de l’Etat et la Nation, et mis l’accent sur le rôle de l’UGTT et de l’UTICA pour parvenir à un accord avec le gouvernement dans les plus brefs délais.

La réunion a porté sur un certain nombre de questions et de sujets liés à l’accumulation de crises résultant de la situation mondiale, mais aussi de longues années de tentatives de s’en prendre à l’État et de porter atteinte à l’unité du pays.

Ont été également abordées la situation économique et sociale en Tunisie, et la disparition anormale de nombreux produits de base pour le citoyen, bien qu’ils soient disponibles, mais passés sous monopole pour exacerber la situation sociale, et l’identité de ceux qui paient de l’argent pour parvenir à leurs fins est parfaitement connue du peuple tunisien ainsi que leurs agissement présents et futurs , souligne un communiqué de la présidence de la République.