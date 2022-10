Saied recommande d’anticiper les crises quelles qu’elles soient

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, mardi 11 octobre 2022, au palais de Carthage, avec la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden.

L’entrevue a porté sur l’avancement de l’action du gouvernement et sur un certain nombre de projets de décrets et de décrets lois qui seront soumis au prochain Conseil des ministres.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de la continuité des services publics et le rôle essentiel que doit jouer l’administration pour subvenir aux besoins des citoyens loin des crises montées de toutes pièces , ainsi que la nécessité d’anticiper au moment opportun toute crise, qu’elle soit réelle ou inventée.

Le chef de l’Etat a également insisté sur la nécessité de rationaliser les dépenses et de lutter contre tous les abus et irrégularités, quelle que soit leur origine, car l’argent de la communauté nationale doit être dépensé en toute transparence aux fins pour lesquelles il est alloué à charge pour les responsables de l’administration, quelle que soit le degré de leurs responsabilités de donner l’exemple pour préserver l’argent et les biens de la communauté nationale.