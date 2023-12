Saied recommande de conclure au plus vite les affaires judiciaires inabouties

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, avec laquelle il a abordé un certain nombre de questions, dont la plus importante tient à la nécessité de trancher dans un délai raisonnable de nombreuses affaires judiciaires qui traînent depuis plus d’une décennie sous de faux prétextes. Ila cité « celles des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi et d’autres, comme celles liées à l’assassinat de plusieurs de nos valeureux soldats en juillet 2013 ou à un certain nombre d’autres crimes qui n’ont atteint le stade de l’appel qu’après dix ans et qui pourraient rempiler pour dix ans supplémentaires en cas de cassation et de nouveau renvoi devant la cour d’appel ».

Le chef de l’Etat a affirmé que le peuple tunisien a le droit de connaître la vérité et de demander des comptes à tous ceux qui ont commis des crimes à son encontre , que ce soit à compter du 17 décembre 2010 ou ultérieurement.

Ila été également question du projet d’amendement de l’article 411 du Code de Commerce, en plus de celui du décret-loi relatif à la réconciliation pénale dans les plus brefs délais, car le but est la réconciliation afin de recouvrer l’argent du peuple pour ceux qui se sont sincèrement engagés dans cette réconciliation et qui pourront ce faisant reprendre leurs activités librement dans le respect de la loi.