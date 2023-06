Saied redit à l’UE que la Tunisie ne peut être gardienne que de ses propres frontières

Un entretien téléphonique a eu lieu, ce mercredi, entre le président de la République, Kais Saied, et le président du Conseil européen, Charles Michel.

Un certain nombre de questions y ont été abordées, notamment le dossier de l’immigration et les relations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international, ainsi que les relations stratégiques avec les pays de l’Union européenne.

Le chef de l’Etat a rappelé la position de la Tunisie, qui « ne peut être gardienne que de ses propres frontières », et a expliqué qu’il existe des groupes criminels qui se livrent à la traite d’êtres humains dans les pays d’où partent les migrants ou les pays vers lesquels ils se rendent en Europe, affirmant que la Tunisie refuse d’être un passage de transit ou un lieu d’établissement.

D’autre part, le président de la République a précisé sa position sur les prescriptions du Fonds monétaire international, soulignant que les accords de Bretton Woods ne déterminent pas le sort de l’humanité et que les conditions ou diktats sont inacceptables, car si jamais ils avaient été appliqués comme ils auraient pu l’être en 1984, ils se seraient soldés par une menace pour la paix sociale.

Kais Saied à appelé à une réflexion collective sur un nouveau monde fondé sur la justice, car sans justice, les royaumes et les États ne seront que des entreprises ou des institutions qui n’ont d’autre souci que de tirer profit par tous les moyens.

La nécessité d’une coopération dans le domaine des énergies renouvelables a également été évoquée, le président de la République ayant indiqué, dans ce cadre, qu’il existe un grand nombre d’opportunités de projets en Tunisie, compte tenu de la disponibilité d’un climat propice à ce type d’alternative et les énergies renouvelables, qui sont l’avenir, et nous pouvons nouer un excellent partenariat avec les pays de l’Union européenne dans ce domaine.