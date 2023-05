Saied relève des «lacunes dans la sécurisation de rencontres sportives»

Le président de la République, Kais Saied, s’est rendu, mardi soir, au siège du ministère de l’Intérieur, où il a rencontré le ministre de l’Intérieur, Kamel Fkih, et un certain nombre de responsables de la sécurité.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’une coordination plus étroite entre tous les services de sécurité, car chaque département doit compléter le travail des autres départements. Il a indiqué qu’il n’y a de loyauté qu’envers la Tunisie seule, et que plus les défis sont grands, plus il importe de les relever.

Le président de la République a salué les efforts déployés par les Forces de sécurité intérieure et a souligné que les lacunes survenues récemment dans la sécurisation de certaines rencontres sportives ne devraient pas se reproduire à l’avenir.

D’autres questions ont été abordées lors de cette rencontres, telles que celles ayant trait au fléau des stupéfiants dont les réseaux cherchent non seulement le profit financier, mais aussi à porter atteinte à la paix civile. Dans ce contexte, le président de la République a affirmé que la protection de la Tunisie incombe à tous les patriotes, et que tout un chacun doit s’y investir alors que certaines parties « s’emploient à frapper l’État et semer le doute dans ses institutions et sa stabilité», indique un communiqué de la présidence de la République.

D’autre part, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la lutte contre la corruption de toutes sortes et ceux qui mettent à mal les capacités du pays, car la situation ne peut pas continuer comme elle l’a été au cours de la dernière décennie en particulier, a-t-il dit.