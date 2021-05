Saied rencontre la ministre italienne de l’intérieur et la commissaire de l’UE pour les affaires intérieures

Le président de la République Kaies Saied a reçu jeudi au palais de Carthage Luciana Lamorgese, ministre italienne de l’Intérieur et Yilva Johansson, commissaire européenne pour les affaires intérieures, actuellement en visite de travail en Tunisie. La ministre italienne a souligné lors de cette rencontre l’engagement de son pays à soutenir la Tunisie en contribuant au développement dans les régions intérieures et à la création des postes d’emploi au profit des jeunes, afin de limiter le phénomène de la migration.

Dans un communiqué de la présidence de la République rendu public, Saied a souligné l’impératif d’adopter une approche globale dans le secteur de la migration dépassant les solutions sécuritaires et traitant les causes de ce phénomène à travers la lutte contre la pauvreté et le chômage ainsi que la consolidation des politiques de développement.

La commissaire européenne pour les affaires intérieures a pour sa part, réitéré l’engagement de l’Union Européenne afin de consolider le processus démocratique en Tunisie, un partenaire essentiel de l’Union. Elle a salué par la même occasion l’intégration des Tunisiens dans les sociétés européennes et leur rôle important dans le tissu économique des pays de l’UE.

La rencontre a permis aussi de souligner les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Italie ainsi qu’entre la Tunisie et l’UE, tout en soulignant la volonté commune de consolider ces relations dans les différents domaines notamment économique et social. Les différentes parties ont aussi exprimé leur détermination à lutter contre les réseaux criminels et ceux de traite des êtres humains, selon la même source.

Il est à noter dans ce contexte que l’Union européenne travaille à la conclusion d’un accord avec la Tunisie, qui offrirait une aide économique en échange d’une intensification des efforts visant à empêcher les migrants d’entrer en Europe.